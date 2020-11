Vincenzo Crea | «Piacersi fa bene all’anima»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 20 novembre 2020) Vincenzo Crea è tornato a Roma poco prima del lockdown. Fino ad allora viveva a Londra, dove ha lavorato con diversi coach per perfezionare la sua recitazione e tenersi in allenamento fino all’ingaggio ne Gli Indifferenti, il nuovo film di Leonardo Guerra Seragnoli ispirato all’omonimo libro di Alberto Moravia in uscita sulle piattaforme digitali il 24 novembre. Interpreta il ruolo di Michele, il figlio maschio di una famiglia borghese guidata da Valeria Bruni Tedeschi e schiava dell’apatia e dall’assenza di emozioni. «Per il film ho lavorato con una coach che ho incontrato a Parigi. Quando ero lì, un pomeriggio sono andato al Centre Pompidou e sono rimasto folgorato da un quadro di Picasso che rappresentava Arlecchino. Quando, nell’ultima scena degli Indifferenti, i protagonisti si preparano per una festa di Carnevale, ho proposto a Leonardo di vestirmi proprio come Arlecchino, e lui ha accettato» spiega Vincenzo al telefono, impegnato sul set da quando aveva appena 10 anni. https://www.youtube.com/watch?v=S3kIXp3YCQs