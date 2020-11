Vieri: «Conte e Pirlo? Guardare la classifica oggi è inutile. Sul Milan…» (Di venerdì 20 novembre 2020) Christian Vieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport facendo le carte per lo scudetto e per la stagione. Queste le sue parole Christian Vieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport facendo le carte per lo scudetto e per la stagione in corso. Le sue parole. SCUDETTO – «Credo che la rosa piu? forte sia ancora quella della Juve, pero? non si vincono scudetti all’infinito e loro sono gia? a nove di fila: arriva sempre un momento in cui una striscia si interrompe. L’Inter, che e? altrettanto forte, invece non vince da tanto: potrebbe avere piu? voglia, piu? fame». MILAN – «Troppo difficile rispondere ora, ma e? facile dire cosa deve fare il Milan: una cosa sola, ovvero vivere alla giornata, partita dopo partita, con la testa libera. Poi dipendera? da tante cose, perche? 38 partite sono tantissime». Conte E Pirlo – «Risalire ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Christianha parlato alla Gazzetta dello Sport facendo le carte per lo scudetto e per la stagione. Queste le sue parole Christianha parlato alla Gazzetta dello Sport facendo le carte per lo scudetto e per la stagione in corso. Le sue parole. SCUDETTO – «Credo che la rosa piu? forte sia ancora quella della Juve, pero? non si vincono scudetti all’infinito e loro sono gia? a nove di fila: arriva sempre un momento in cui una striscia si interrompe. L’Inter, che e? altrettanto forte, invece non vince da tanto: potrebbe avere piu? voglia, piu? fame». MILAN – «Troppo difficile rispondere ora, ma e? facile dire cosa deve fare il Milan: una cosa sola, ovvero vivere alla giornata, partita dopo partita, con la testa libera. Poi dipendera? da tante cose, perche? 38 partite sono tantissime».– «Risalire ...

Onestidal2007 : @Alessan76040555 @franzaium @_onitram_ @hashim0307 @kingarturo23 Gli ex #Juventus comprati per invidia dall'#inter… - leclerckkonenn7 : @GioMat86 Che sotto la gestione Conte sembrava Vieri - calciomercatoit : #Inter, il consiglio di #Cassano: #Alguacil per il dopo #Conte ?? #CMITmercato - fainformazione : VIDEO - Antonio Cassano show: 'Conte non cambia mai. Ibra impressionante. Allegri aspetta chiamata da club italiano… - fainfosport : VIDEO - Antonio Cassano show: 'Conte non cambia mai. Ibra impressionante. Allegri aspetta chiamata da club italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Vieri Conte Vieri: "Scudetto? L'Inter ha più fame. La Juve non può vincere all'infinito" passioneinter.com Vieri: «Conte e Pirlo? Guardare la classifica oggi è inutile. Sul Milan…»

Christian Vieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport facendo le carte per lo scudetto e per la stagione. Queste le sue parole ...

Vieri: “Scudetto? L’Inter ha più fame. La Juve non può vincere all’infinito”

SCUDETTO – “Credo che la rosa più forte sia ancora quella della Juve, però non si vincono scudetti all’infinito e loro sono già a nove di fila: arriva sempre un momento in cui una striscia si interrom ...

Christian Vieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport facendo le carte per lo scudetto e per la stagione. Queste le sue parole ...SCUDETTO – “Credo che la rosa più forte sia ancora quella della Juve, però non si vincono scudetti all’infinito e loro sono già a nove di fila: arriva sempre un momento in cui una striscia si interrom ...