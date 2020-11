The Rookie 2 su Rai2 verso il finale di stagione con un doppio episodio, trame 20 e 27 novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) NCIS 17 lascia il posto a The Rookie 2 su Rai2 stasera venerdì 20 novembre, occupando tutta la fascia oraria della prima serata. La serie crime con protagonista Nathan Fillion raddoppia l’appuntamento settimanale per terminare la seconda stagione. Negli Stati Uniti invece, The Rookie tornerà con il terzo ciclo di episodi da domenica 3 gennaio 2021. Ma andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte dall’episodio 2×17 dal titolo Sotto copertura, di cui vi riportiamo la sinossi: I rapporti dell’agente Nolan con il suo primo informatore viene messo alla prova quando scopre che sta vendendo droga alle sue spalle. Nel frattempo, dopo il suo rapimento, la paura di Lucy nell’uscire con nuove persone e la sua intrusione nella vita di Jackson iniziano a minacciare le sue amicizie. A ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) NCIS 17 lascia il posto a The2 sustasera venerdì 20, occupando tutta la fascia oraria della prima serata. La serie crime con protagonista Nathan Fillion raddoppia l’appuntamento settimanale per terminare la seconda. Negli Stati Uniti invece, Thetornerà con il terzo ciclo di episodi da domenica 3 gennaio 2021. Ma andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte dall’2×17 dal titolo Sotto copertura, di cui vi riportiamo la sinossi: I rapporti dell’agente Nolan con il suo primo informatore viene messo alla prova quando scopre che sta vendendo droga alle sue spalle. Nel frattempo, dopo il suo rapimento, la paura di Lucy nell’uscire con nuove persone e la sua intrusione nella vita di Jackson iniziano a minacciare le sue amicizie. A ...

Guida serie TV del 20 novembre: All Rise, Romulus, The Rookie

