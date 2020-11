The Romaner | una nuova piazza virtuale

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 21 novembre 2020) Ha iniziato come pittore, Francesco Barnabei, dalla scuola, al figurativo all’uso di diversi materiali, ha poi scoperto la passione per il cinema, realizzando una serie di documentari su personaggi dal carisma particolare, da Complimenti, che carattere sui caratteristi (Marisa Merlini, Tiberio Murgia, Gigi Reder, presentato al festival di Torino), I magnifici 5 sui generi del cinema italiano, il ritratto di Isabella Sandri in Una ragione in più, Due su Luca Patelal e Rosa Foschi, e numerosi altri lavori. Contemporaneamente come … Continua L'articolo proviene da il manifesto.