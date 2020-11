Sci, via libera alla stagione? Ci saranno nuove regole anti covid e limitazioni (Di venerdì 20 novembre 2020) possibile via libera alla stagione ma con riduzione del 50% di presenze in funivie e cabinovie. nuove regole anti . Sulla neve nelle zone gialle e arancioni indossando la mascherina chirurgica ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) possibile viama con riduzione del 50% di presenze in funivie e cabinovie.. Sulla neve nelle zone gialle e arancioni indossando la mascherina chirurgica ...

Sci, via libera alla stagione: ma con riduzione del 50% di presenze in funivie e cabinovie

Sulla neve nelle zone gialle e arancioni indossando la mascherina chirurgica obbligatoria - meglio tenerla sotto lo scaldacollo - ma con la riduzione del 50% di presenze in funivie e ...

Sulla neve nelle zone gialle e arancioni indossando la mascherina chirurgica obbligatoria - meglio tenerla sotto lo scaldacollo - ma con la riduzione del 50% di presenze in funivie e ...