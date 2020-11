LIVE MotoGP | GP Portogallo DIRETTA | alle 11 10 le prove libere Più tempo per i piloti!

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MOTO3 – LADI MOTO2 10.44 I piloti avranno a disposizione 70 minuti dicontro i tradizionali 45: 25 minuti in più per conoscere una pista nuova per tutti. 10.42 Si iniziaore 11.10, si corre sul circuito di Portimao. 10.40 Buongiorno e benvenuti alladelle1 del GP di2020, ultima tappa del Mondiale. Il programma del GP(20 novembre) – La presentazione del GP(20 novembre) – Le dichiarazioni di Valentino Rossi – Le dichiarazioni di Andrea Dovizioso Come vedere le ...