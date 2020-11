Le mascherine protettive ora diventano di lusso Louis Vuitton ne ha creata una molto particolare ad un prezzo impressionante

Leggi su virali.video

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il famoso marchioha creato una mascherina protettiva con la bandana coordinata, il suocome si può immaginare non è accessibile a tutti.è uno dei marchi più famosi per quanto riguarda l’alta moda e i suoi prezzi si sono sempre distinti per non essere alla portata di tutti. All’inizio della pandemia di Coronavirus che ci sta accompagnando in questo anno, laaveva creato e messo in commercio una visiera protettiva del valore di circa €1.000; ma l’azienda ha deciso di non fermarsi a quello e continuare a creare prodotti che ormai sono diventati un accessori immancabile nell’outfit di ogni persona, stiamo ovviamente parlando delle. FotoFoto: ...