Inter, Giroud obiettivo sensibile di Conte: gli scenari (Di venerdì 20 novembre 2020) Giroud resta nei desideri di Conte per rinforzare l'attacco dell'Inter a gennaio. Il francese è chiuso al Chelsea e cerca più spazio L'Inter non perde di vista Oliver Giroud. Arrivano conferme da Oltremanica sull'Interesse sempre sensibile dei nerazzurri per il centravanti del Chelsea, in scadenza a giugno con la società di Abramovich. Stando al Guardian, Marotta sarebbe pronto all'assalto se i 'Blues' dovessero dare via libera alla cessione del giocatore. L'attaccante francese cerca più spazio in vista dei prossimi Europei, chiuso a Londra da Werner e Abraham. Giroud non escluderebbe l'addio se Lampard continuasse a concedergli poco spazio al Chelsea, con il classe '86 che resta nei desideri di Conte (insieme a Milik e Gervinho) dopo ...

