Grande Fratello Vip, Dayane Mello in Lacrime per Carlo Beretta, attuale fidanzato di Giulia De Lellis (Di venerdì 20 novembre 2020) Dayane Mello ricorda la sua storia d'amore con Carlo Beretta, attuale fidanzato di Giulia De Lellis, e scoppia in Lacrime nella casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 20 novembre 2020)ricorda la sua storia d'amore condiDe, e scoppia innella casa delVip.

stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - riverhaz : tommaso zorzi uno dei migliori concorrenti di sempre del grande fratello, non ha bisogno di fare drama per essere p… - KCelinechoo : @fallitoconlaK Se fanno qesto vuol dire che è tutto pilotato! Se rimarrà la contessa cafona lurida e maleducata non… - Bennyferropaper : @FcommentatorG Il grande fratello ha voluto creare tutto il casino per me perché poteva evitare. Poi non dimentichi… -