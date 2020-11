Governo: Gelmini, 'nessun soccorso a Conte, Fi saldamente in centrodestra' (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “La collocazione di Forza Italia non è in discussione. Voglio ricordare che il centrodestra è stato inventato da Silvio Berlusconi. E' chiaro che la nostra collocazione è e resta nel centrodestra. Noi siamo una coalizione e non un partito unico, quindi è chiaro che ci sono sensibilità diverse, ma Forza Italia non ha alcuna intenzione di andare in soccorso di Conte o del suo Governo”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a “Coffee Break”, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “La collocazione di Forza Italia non è in discussione. Voglio ricordare che ilè stato inventato da Silvio Berlusconi. E' chiaro che la nostra collocazione è e resta nel. Noi siamo una coalizione e non un partito unico, quindi è chiaro che ci sono sensibilità diverse, ma Forza Italia non ha alcuna intenzione di andare indio del suo”. Lo ha detto Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a “Coffee Break”, su La7.

Scontro Gelmini-Faraone: “Sospendiamo le tasse”, “Ma di che parli?”

Mariastella Gelmini, di Forza Italia, e Davide Faraone, di Italia viva, si sono scontrati durante il programma Dritto e rovescio, su Rete 4.

