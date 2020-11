Gf Vip: Selvaggia Roma prepara la valigia per abbandonare la casa (Di venerdì 20 novembre 2020) Vediamo insieme per quale motivo, la bellissima Selvaggia Roma, ha deciso di preparare la valigia per abbandonare la casa del GF Vip. Lei è entrata nella casa più spiata d’Italia da pochissimo tempo, ma sembra che voglia già abbandonarla. Stiamo parlando di Selvaggia Roma, vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo in queste ore. Gf L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 20 novembre 2020) Vediamo insieme per quale motivo, la bellissima, ha deciso dire laperladel GF Vip. Lei è entrata nellapiù spiata d’Italia da pochissimo tempo, ma sembra che voglia già abbandonarla. Stiamo parlando di, vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo in queste ore. Gf L'articolo Curiosauro.

infoitcultura : GF Vip, Gregoraci-Selvaggia Roma: volano insulti in diretta - CheDonnait : Il confronto che tutti stavamo aspettando: quello tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma #GFVIP - SimonaCarta11 : @GrandeFratello Selvaggia non e vip e la gregoracci lo stesso. - infoitcultura : GF Vip, Selvaggia Roma shock: messaggi compromettenti su Zelletta - Marty26260755 : #GFVIP Forse a selvaggia brucia ancora il fatto che Chiofalo l'ha lasciata e deve cercare in qualche modo di fare l… -