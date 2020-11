Finale Ballando con le Stelle | l’annuncio di Milly Carlucci | “Alessandra Mussolini in pista con lui”

(Di venerdì 20 novembre 2020) Solo ieriinterveniva a Storie Italiane per parlare dell’ennesima brutta notizia del suocon le. Poche ore prima della telefonata a Eleonora Daniele, infatti, la voce poi confermata del forfait di Maykel Fonts alladello show di Rai1. Il partner di Alessandraè infatti stato colpito dal coronavirus, dunque è costretto a saltare la puntata decisiva in programma sabato 21 novembre 2020. Dopo il ripescaggio di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, sabato prossimo scenderanno dunque inGilles Rocca e Lucrezia Lando, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. E Alessandra? Mercoledì ...

Quinta00876879 : RT @stanzaselvaggia: Sembra la trama di “Dieci piccoli indiani”. Ogni settimana ci perdiamo qualcuno. ;) - fabrizio_katia : RT @Momish1: Una FINALE conquistata attraverso mille peripezie @ElisaIsoardi @RaimondoTodaro @milly_carlucci @Ballando_Rai #ballandoconlest… - niccolo_fabbri : Milly Carlucci propone ad Alessandra Mussolini di ballare nella finale di #BallandoConLeStelle con Samuel Peron, il… - EdoRussi : @storie_italiane @Ballando_Rai @Ale_Mussolini_ @eleonoradaniele @Ale_Mussolini_ NON MOLLARE ?? ci emozioni sempre,… - bross_rosemma70 : @storie_italiane Forza forza forza Alessandra Mussolini per il gran finale di Ballando???????????????? -

Storie Italiane, Elisa Isoardi pronta per la finale di Ballando con le stelle: "Sono distrutta" E' intervenuta assieme a Raimondo Todaro in collegamento ...In collegamento con Storie Italiane ci sono anche Elisa Isoardi e Raimondo Todaro (foto). Uno speciale Ballando con le Stelle ed è la coppia super favorita ad intervenire in chiusura di programma. Dom ...