Cyberpunk 2077 | Night City in tutto il suo splendore grazie al ray-tracing delle schede Nvidia

Attraverso un comunicato stampa, Nvidia ha pubblicato una nuova video intervista fatta agli sviluppatori di CD PROJEKT RED, che stanno lavorando per dare vita a Night City in Cyberpunk 2077. Il video mostra scene di gioco inedite. Cyberpunk 2077 ha inoltre ricevuto nuove configurazioni di sistema raccomandate, citando GeForce RTX 3070 come la scheda grafica consigliata per il ray-tracing. Il video mostra un gameplay con presente il ray-tracing DXR e il DLSS di Nvidia e analizza come l'uso di queste tecnologie renda l'ambiente molto più coinvolgente, particolarmente interessante è infatti la differenza tra il giorno e la notte ottenuta con il ray tracing. Il video ha la funzione di mettere in evidenza i ...

