Covid, farmaci per l’epatite C come cura contro il virus (Di venerdì 20 novembre 2020) Alcuni esperimenti condotti dai ricercatori dal Department of Energy’s Oak Ridge National Laboratory hanno svelato che il principio attivo contenuto nei farmaci contro l’epatite impedirebbe alle cellule del virus di replicarsi. Inibire o bloccare la riproduzione del virus è cruciale. Lo studio, pubblicato sulla rivista Structure, è parte degli sforzi dei ricercatori volti a trovare velocemente dei trattamenti farmacologici nella lotta al Coronavirus. I ricercatori stanno infatti ricercando anche nei farmaci già esistenti potenziali cure. “Fino ad ora, non sono stati trovati alcuni inibitori approvati dalla Food and Drugs ufficialmente riconosciuti come inibitori del virus” ha detto il dottor Daniel Kneller. “Ma abbiamo ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Alcuni esperimenti condotti dai ricercatori dal Department of Energy’s Oak Ridge National Laboratory hanno svelato che il principio attivo contenuto neiimpedirebbe alle cellule deldi replicarsi. Inibire o bloccare la riproduzione delè cruciale. Lo studio, pubblicato sulla rivista Structure, è parte degli sforzi dei ricercatori volti a trovare velocemente dei trattamenti farmacologici nella lotta al Corona. I ricercatori stanno infatti ricercando anche neigià esistenti potenziali cure. “Fino ad ora, non sono stati trovati alcuni inibitori approvati dalla Food and Drugs ufficialmente riconosciutiinibitori del” ha detto il dottor Daniel Kneller. “Ma abbiamo ...

MSF_ITALIA : Non si può brevettare il sole?? Alla vigilia dei colloqui @wto sulla proposta di India e Sudafrica di sospendere m… - matteosalvinimi : #Salvini: Tra i farmaci per favorire la prognosi dei malati di Covid c’è anche l’idrossiclorochina, viene usata in… - QuotidianPost : Covid, farmaci per l’epatite C come cura contro il virus - DanielaPF75 : RT @giorgiogilestro: @jamesluis87 @Ruffino_Lorenzo Infatti ha fondamentalmente ragione. Uno dei motivi per cui i vaccini sono sempre stati… - MercPat : @AStramezzi Cosa ne dice lei di questo studio? -