Veneto, Anci: progetto pilota per comunità energetiche (Di giovedì 19 novembre 2020) Venezia, 19 nov. (Adnkronos) - Anci Veneto e Regalgrid Europe S.r.l. hanno firmato una convenzione per un progetto che mette al centro sostenibilità ambientale e green economy. Un progetto pensato per promuovere la nascita di comunità energetiche, con l'obiettivo di estendere l'utilizzo dell'efficienza energetica anche all'ambito pubblico. Scopo comune infatti è diffondere ed incentivare l'autoconsumo, individuale ma soprattutto collettivo, di energia prodotta da fonte rinnovabile tramite la costituzione di comunità energetiche comunali. Partner e Technology Provider innovativo della collaborazione con Anci Veneto è Regalgrid Europe S.r.l., realtà imprenditoriale trevigiana, nata con lo scopo di sviluppare un sistema ...

