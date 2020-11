Scuola ladina | arriva la banda larga in Val Badia

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 19 novembre 2020) A partire da ora lasuperiore e lamedia “Tita Alton” di La Villa, nonchè laelementare “Janmati Declara” di San Cassiano, sempre in Val, sono allacciate alla rete in fibra ottica. Ciò rende possibile una connessione internet sicura e ad alta velocità. Soddisfatto l’assessore alla, Daniel Alfreider, il quale sottolinea che “con questo intervento ci prepariamo al meglio per ladel futuro. Portare lae migliorare l’offerta digitale in tutti i paesi e le località, comprese le istituzioni scolastiche, rappresenta uno dei nostri principali obiettivi. Ciò consentirà anche di migliorare l’aggiornamento e la formazione di insegnanti, alunni e studenti”. La nuova rete in fibra ...