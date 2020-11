Morra su arresto Tallini: “Partiti non rispettano il codice antimafia” (Di giovedì 19 novembre 2020) Nicola Morra commenta l’arresto di Domenico Tallini: “Era tra gli incandidabili alle ultime elezioni regionali della Calabria a gennaio 2020” Il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra ha commentato l’arresto del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini. “Come volevasi dimostrare – ha detto l’esponente del M5s – Tallini era stato giudicato dalla Commissione Antimafia, in occasione delle ultime regionali calabresi a gennaio 2020, impresentabile.” “Se i partiti si ostinano ad andare contro quel codice di autoregolamentazione che le stesse forze politiche presenti in commissione, fra cui la stessa Forza Italia, hanno votato e sottoscritto, non è certo colpa del presidente, che ha il dovere di indicare ... Leggi su zon (Di giovedì 19 novembre 2020) Nicolacommenta l’di Domenico: “Era tra gli incandidabili alle ultime elezioni regionali della Calabria a gennaio 2020” Il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicolaha commentato l’del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico. “Come volevasi dimostrare – ha detto l’esponente del M5s –era stato giudicato dalla Commissione Antimafia, in occasione delle ultime regionali calabresi a gennaio 2020, impresentabile.” “Se i partiti si ostinano ad andare contro queldi autoregolamentazione che le stesse forze politiche presenti in commissione, fra cui la stessa Forza Italia, hanno votato e sottoscritto, non è certo colpa del presidente, che ha il dovere di indicare ...

