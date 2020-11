L’Italia va anche in Tv: 6,7 mln di spettatori con la Bosnia (Di giovedì 19 novembre 2020) Bosnia Italia ascolti Tv – La partita di UEFA Nations League Bosnia Erzegovina-Italia trasmessa da Rai1 si è aggiudicata la prima serata di ieri grazie a 6.699.000 telespettatori e al 24,33% di share. Il successo per 2-0 ha consentito agli Azzurri di conquistare la fase finale della competizione. Su Canale 5 All Together Now ha L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 19 novembre 2020)Italia ascolti Tv – La partita di UEFA Nations LeagueErzegovina-Italia trasmessa da Rai1 si è aggiudicata la prima serata di ieri grazie a 6.699.000 telee al 24,33% di share. Il successo per 2-0 ha consentito agli Azzurri di conquistare la fase finale della competizione. Su Canale 5 All Together Now ha L'articolo

marcocappato : Dallo scontro con Ungheria e Polonia non dipendono solo i soldi, ma il futuro dell'Unione europa. Chi viola i dirit… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? L’Italia fa festa a #Sarajevo! Gli #Azzurri battono anche la Bosnia e volano alla Final Four di Natio… - AMorelliMilano : Si dimette anche #Gaudio, il terzo #Commissario nominato in pochi giorni da #Conte e #Speranza alla guida della san… - nahshi_ : il covid che toglie anche il gusto è l'unica cosa rimasta legale in italia - camcom_novara : RT @infocamere: Per favorire l'#innovazione dopo #Covid_19 anche il #cassettodigitale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia anche La stampa dell'autocertificazione Un vademecum da Epson Fortune Italia