Gran caramel alla zucca

Leggi su solodonna

(Di giovedì 19 novembre 2020) Come preparare il : Prendere lae pulirla dai semi e i filamenti. Ricavata la polpa, tagliare a cubetti; mettere i cubetti in un pentolino e aggiungere: un bicchiere di acqua e la stecca di vaniglia. Cuocere a fiamma media per 5 minuti, finché non sarà morbida. Quando lasarà pronta, scolare e lasciare raffreddare; quando sarà fredda, schiacciare fino a diventare una purea. Prendere una ciotola e sbattere le Articolo completo: dal blog SoloDonna