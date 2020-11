Covid: Veneto, 3.753 positivi in più nelle ultime 24 ore (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - VENEZIA, 19 NOV - Sono 38 i decessi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta a 3.057 il numero totale delle morti nella regione, tra ospedali e case di riposo. E' quanto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - VENEZIA, 19 NOV - Sono 38 i decessi registrati in24 ore, dato che porta a 3.057 il numero totale delle morti nella regione, tra ospedali e case di riposo. E' quanto ...

