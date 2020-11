Coronavirus, in 50 città siciliane drive-in per tamponi rapidi (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo rende noto la Presidenza della Regione siciliana, sottolineando in una nota che la novit di queste settimane la piattaforma on-line (www.siciliaCoronavirus.it), attivata per semplificare la ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo rende noto la Presidenza della Regione siciliana, sottolineando in una nota che la novit di queste settimane la piattaforma on-line (www.sicilia.it), attivata per semplificare la ...

