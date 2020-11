Ultime Notizie Roma del 18-11-2020 ore 15:10 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Natale si faccia come quest’estate a gennaio febbraio arriverà la terza Ondata dice il governatore del Piemonte Cirio vogliamo vivere un Natale normale ma immaginiamo di farlo come qualcuno ha vissuto restata a gennaio febbraio torneremo in questa situazione non possiamo permettercelo afferma Maria Eva dice la richiesta della conferenza delle regioni di semplificare i parametri chiedo un allentamento delle misure Solo Lombardia alla fine delle prossime due settimane il governatore Fontana i nostri numeri di oggi sono da zona arancione abbiamo raggiunto il picco presto inizierà la discesa e con il recovery Plan l’Unione Europea volo ricattare chi si oppone all’immigrazione lo dice il premier ungherese Viktor orban vedendo che non ci d’accordo senza criteri oggettivi la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 novembre 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Natale si faccia come quest’estate a gennaio febbraio arriverà la terza Ondata dice il governatore del Piemonte Cirio vogliamo vivere un Natale normale ma immaginiamo di farlo come qualcuno ha vissuto restata a gennaio febbraio torneremo in questa situazione non possiamo permettercelo afferma Maria Eva dice la richiesta della conferenza delle regioni di semplificare i parametri chiedo un allentamento delle misure Solo Lombardia alla fine delle prossime due settimane il governatore Fontana i nostri numeri di oggi sono da zona arancione abbiamo raggiunto il picco presto inizierà la discesa e con il recovery Plan l’Unione Europea volo ricattare chi si oppone all’immigrazione lo dice il premier ungherese Viktor orban vedendo che non ci d’accordo senza criteri oggettivi la ...

