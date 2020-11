Traffico Roma del 18-11-2020 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sulla Stefano Baiocchi nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre sul tratto Urbano dellaL’Aquila restano code da fortuna c’ho il bivio per la tangenziale est tangenziale code all’uscita Ponte delle Valli e lo svincolo Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico abbiamo code anche verso San Giovanni all’altezza dell’uscita Verano Porta Maggiore rallentamenti e code sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone mentre sulla Flaminia Ci sono code tra Labaro il bivio di Tor di Quinto sulla Salaria attenzione code tra il raccordo è Villa Spada naturalmente verso il centro in questo caso si tratta di lavori tra l’altro comportano La deviazione per ilsul cavalcavia della motorizzazione civile questi lavori proseguiranno fino al 27 di novembre e al momento sono segno ...