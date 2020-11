Temptation Island, due ex concorrenti si sposano: “Metterò i manifesti” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Temptation Island è uno dei reality più amati dagli italiani che ha il compito di riappacificare o dividere definitivamente una coppia: due ex concorrenti si sposano T.Island, Fonte foto: Instagram (@ TemptationIslandita)L’amatissimo e molto seguito reality show Mediaset, ‘Tempation Island‘, continua a far discutere i suoi tantissimi seguaci e questa volta una coppia ha annunciato il suo attesissimo matrimonio: “Metterò i manifesti“. Durante l’ultima edizione del famoso reality le coppie in gioco hanno fatto molto discutere e se alcuni sono usciti da Temptation felici e contenti, altri si sono lasciati definitivamente senza guardarsi indietro. Tra le diverse coppie che hanno peso parte al reality di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 novembre 2020)è uno dei reality più amati dagli italiani che ha il compito di riappacificare o dividere definitivamente una coppia: due exsiT., Fonte foto: Instagram (@ita)L’amatissimo e molto seguito reality show Mediaset, ‘Tempation‘, continua a far discutere i suoi tantissimi seguaci e questa volta una coppia ha annunciato il suo attesissimo matrimonio:i manifesti“. Durante l’ultima edizione del famoso reality le coppie in gioco hanno fatto molto discutere e se alcuni sono usciti dafelici e contenti, altri si sono lasciati definitivamente senza guardarsi indietro. Tra le diverse coppie che hanno peso parte al reality di ...

trash_italiano : Selvaggia: 'io sono molto affezionata a Pierpaolo' MA L'AVRÀ VISTO AL MASSIMO AL BAR DI FIUMICINO QUANDO È TORNATA… - Frances20439089 : @Gabriel17277327 Il Punto È Che Briatore È Un Grosso Imprenditore Petrelli Chi È Un Velino Un Tentatore Di Temptation Island Dai Su - Idaydream_ : Selvaggia può dire il vero o il falso, ma personalmente a me non è mai piaciuta ai tempi di temptation island #GFVIP - itsmc17 : RT @AnomalyReyes: Stefania: 'Pierpaolo ha fatto anche esperienze come Temptation island' Tommy: 'È comparso solo per mezza puntata' #GFVIP… - ilariabc : @nomeutente_00 Ma letteralmente il CV di Selvaggia è: - temptation island con Lenticchio - catfight con la Michelazzo Fine -