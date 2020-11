Serie A al bivio in assemblea, media company con o senza i fondi. (Di mercoledì 18 novembre 2020) Due mesi dopo aver scelto la strada della media company, la Serie A domani si troverà davanti a un altro bivio: proseguire da sola o con la cordata di fondi di investimento Cvc-Advent-Fsi, pronti a pagare 1.65 miliardi per entrare in partnership con il 10% nella società con cui la Lega gestirà i diritti tv e quelli commerciali. Gli ultimi due giorni sono serviti a illustrare nei dettagli l'operazione, a beneficio anche di chi, come Lazio, Atalanta e... Leggi su digital-news (Di mercoledì 18 novembre 2020) Due mesi dopo aver scelto la strada della, laA domani si troverà davanti a un altro: proseguire da sola o con la cordata didi investimento Cvc-Advent-Fsi, pronti a pagare 1.65 miliardi per entrare in partnership con il 10% nella società con cui la Lega gestirà i diritti tv e quelli commerciali. Gli ultimi due giorni sono serviti a illustrare nei dettagli l'operazione, a beneficio anche di chi, come Lazio, Atalanta e...

ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: SERIE A, FONDI O AFFONDI - IL CALCIO È AL BIVIO DECISIVO: DOMANI IL VOTO DEI CLUB – ANCHE IL NAPOLI - _DAGOSPIA_ : SERIE A, FONDI O AFFONDI - IL CALCIO È AL BIVIO DECISIVO: DOMANI IL VOTO DEI CLUB – ANCHE IL NAPOLI… - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: “#SerieA e #Fondi. Volata finale. #Calcio al bivio decisivo” - Ilovepalermocalcio - LaStampa : La serie C è a un bivio mentre i bianconeri recuperano dopo un mese l’attaccante esperto in promozioni. - LifeLikeBlog1 : Ed ora salta fuori che che bisogna avvisare l'ASL... Ma il #Napoli ? Non dovevamo farci gli affari nostri e andare… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie bivio Gazzetta dello Sport: "Serie A e Fondi. Volata finale. Calcio al bivio decisivo" ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Serie A e fondi, volata finale: in gioco futuro e stabilità del calcio

Su La Gazzetta si parla del bivio cruciale per il pallone italiano, con l'ingresso di nuovi fondi e introiti per 1,650 miliardi di euro ...

Valledolmo, 5 milioni per ammodernare la provinciale che porta a Sclafani Bagni: consegnati i lavori

L'intervento interesserà il tratto di strada che va dal bivio "Piano degli Ziti" al bivio "Fontana Murata". Finanziati dalla Regione e dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico anche le opere p ...

Su La Gazzetta si parla del bivio cruciale per il pallone italiano, con l'ingresso di nuovi fondi e introiti per 1,650 miliardi di euro ...L'intervento interesserà il tratto di strada che va dal bivio "Piano degli Ziti" al bivio "Fontana Murata". Finanziati dalla Regione e dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico anche le opere p ...