Nino Cartabellotta: "Non rendere pubblici i dati della pandemia è un clamoroso autogol"

Nino Cartabellotta sta studiando i dati della pandemia dal primo giorno e ha accompagnato tutti questi mesi con i report settimanali della Fondazione Gimbe, che hanno fornito una fotografia dell'andamento del contagio in Italia. Anche la sua voce si unisce di enti e scienziati che chiedono all'Istituto superiore di sanità e al Governo di mettere a disposizione della scienza un maggior numero di informazioni essenziali sulla pandemia di coronavirus in Italia, perché basare le decisioni sull'indice Rt è "inappropriato". Cosa dicono le vostre analisi sulla base dei dati degli ultimi sette giorni? Nel corso dell'ultima settimana ci siamo sentiti ripetere vari termini - rallentamento, raffreddamento, frenata – che qualcuno ha interpretato ...

