Massimo Carminati è delinquente abituale e non può per legge concordare riduzioni di pena

Il "Nero" ha provato per un mese a patteggiare, senza averne il diritto, uno sconto sulla condanna che la Corte d'Appello deve ristabilire dopo l'esclusione dell'accusa di associazione mafiosa. Ma «l'ostacolo legale era enorme e quindi non si poteva superare»

La Cassazione conferma la confisca dei beni di Carminati e Buzzi. Valore: 30 milioni di euro

Il Nero ha provato per un mese a patteggiare, senza averne il diritto, uno sconto sulla condanna che la Corte d'Appello deve ristabilire dopo l'esclusione dell'accusa di associazione mafiosa.

La villa di Massimo Carminati affidata al Comune: sarà un centro Asl per i disturbi dell’autismo

La villa di Sacrofano di Massimo Carminati, il principale imputato nei processi su Mafia Capitale, è stata assegnata alla Asl Roma 4 in comodato d'uso

La villa di Sacrofano di Massimo Carminati, il principale imputato nei processi su Mafia Capitale, è stata assegnata alla Asl Roma 4 in comodato d'uso