Le entrate di British Land Company sono scese del 22% nell’H1 fiscale

Leggi su invezz

(Di mercoledì 18 novembre 2020)plc (LON: BLND) ha riportato nella giornata di oggi una perdita ante imposte più ampia del previsto per il primo semestre. La società ha attribuito la sua perdita alla svalutazione del suo portafoglio e ai ricavi inferiori degli ultimi mesi. Nonostante il rapporto negativo, mercoledì laCo. ha ripreso i pagamenti dei dividendi. Oggi,ha aperto in calo dell’1% e ha perso un altro 3% nell’ora successiva. Ora ha un prezzo per azione di £4,9 rispetto a £6,28 per azione all’inizio dell’anno. Se stai pensando di investire in borsa, avrai bisogno di un broker; ecco un elenco dei migliori per semplificarti la scelta.Co. segnala ...