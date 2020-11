Lazio: annullate visite mediche per Immobile (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Le visite mediche dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile, previste per questa mattina nella clinica romana Paideia, sono state annullate. (ANSA). Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Ledell'attaccante dellaCiro, previste per questa mattina nella clinica romana Paideia, sono state. (ANSA).

Sport_Mediaset : +++LAZIO, ANNULLATE LE VISITE MEDICHE DI IMMOBILE PER L'IDONEITA' POST-COVID+++ #SportMediaset - sportface2016 : #Lazio, annullate le visite mediche di Ciro #Immobile - lccatt : RT @Sport_Mediaset: +++LAZIO, ANNULLATE LE VISITE MEDICHE DI IMMOBILE PER L'IDONEITA' POST-COVID+++ #SportMediaset - TeofiloSteven : RT @Sport_Mediaset: +++LAZIO, ANNULLATE LE VISITE MEDICHE DI IMMOBILE PER L'IDONEITA' POST-COVID+++ #SportMediaset - ValerioCanuzzi : Le visite mediche d'idoneità per Ciro #Immobile, previste per questa mattina presso la @ClinicaPaideia, sono state… -