Jannik Sinner e Benedetta Pilato | raggi di sole nell’oscurità dell’era Covid-19

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ne avevamo decisamente bisogno. In questi giorni, settimane e mesi di sofferenza, si fa fatica a intravedere la luce in fondo al tunnel. Il-19 si è preso la scena e le nostre giornate sono riempite da discorsi che riguardano indici di contagio e prese di posizione a sostegno di quell’esperto. In questa ricerca di una nuova speranza per uscire dall’oscurità, lo sport è in sofferenza perché le società devono far fronte alla crisi causata da questo nemico invisibile, difficile da combattere senza le armi adeguate. Che fare? Lottare per quello in cui si crede per regalare e regalarsi uno di. E’ quanto hanno fatto e faranno due giovanissimi. Il riferimento è ae a...