Selvaggia Roma viene sbugiardata: un altro audio incastra la gieffina (Di martedì 17 novembre 2020) Entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ha alimentato il gossip parlando di presunti flirt con due concorrenti: prima Pierpaolo Pretelli e poi Enock Barwuah. Ma sta raccontando la verità? Selvaggia Roma ha varcato la porta rossa del Gf Vip da meno di una settimana ed è già stata protagonista di uno scontro … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : Selvaggia Roma: squalifica o eliminazione al primo giro? #GFVIP - trash_italiano : Gli autori del #GFVIP che con l'entrata di Selvaggia Roma possono già inserire in scaletta gli scontri con Eliana M… - GrandeFratello : Stasera Selvaggia Roma varcherà la Porta Rossa con alcuni conti in sospeso: sarà l’occasione per un confronto infuo… - Dilettainlove1 : @Ele300793 Chiunque sarebbe rimasto sconvolto da quel video dove senti che non solo hanno trascorso i mesi di lockd… - 1dmysunandstars : RT @stefyorlandobot: Enock di fronte al racconto di Selvaggia Roma sul loro presunto bacio: #GFVIP -