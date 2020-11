Milan, dal Salisburgo: «Szoboszlai via a gennaio» (Di martedì 17 novembre 2020) Dominik Szoboszlai potrebbe lasciare il Salisburgo nella finestra di gennaio. Il talento ungherese è seguito da tante big europee, compreso il Milan, e ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. L’allenatore del Salisburgo, Jesse Marsch, ha ammesso parlando a Futbol Podcast: «Szoboszlai piace a tanti grandi club perché è un talento incredibile. Penso che a gennaio lascerà il Salisburgo e andrà a giocare altrove. In ogni caso vediamo cosa succede, ma sarei proprio sorpreso se dovesse restare con noi oltre il mercato invernale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020) Dominikpotrebbe lasciare ilnella finestra di. Il talento ungherese è seguito da tante big europee, compreso il, e ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. L’allenatore del, Jesse Marsch, ha ammesso parlando a Futbol Podcast: «piace a tanti grandi club perché è un talento incredibile. Penso che alascerà ile andrà a giocare altrove. In ogni caso vediamo cosa succede, ma sarei proprio sorpreso se dovesse restare con noi oltre il mercato invernale». Leggi su Calcionews24.com

