Mancini ancora positivo | out anche contro la Bosnia

Leggi su zon

(Di martedì 17 novembre 2020) Il commissario tecnico èal Covid.seguirà da casa l’ultima partita del girone di Nations LeaguelaRobertoal Covid e non potrà prendere parte alla garalaErzegovina. Il commissario tecnico sarà costretto a guardare da casa l’ultimo match di Nations League, fondamentale per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi alla final four (qui le combinazioni utili). L’allenatore sta bene ma non haottenuto il tampone negativo. Sarà delegato nuovamente Alberico Evani, cha ha portato bene agli azzurri nelle scorse partite. Intanto Gravina ha incominciato a fare ...