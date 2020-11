L'epidemia di coronavirus sta davvero rallentando? Tutte le ipotesi su picco e plateau (Di martedì 17 novembre 2020) Secondo Pregliasco 'non ci sarà un picco in Italia: grazie alle misure adottate e al lockdown progressivo nelle regioni a oggi stiamo vedendo un incremento non più esponenziale ma lineare'. Ma ... Leggi su today (Di martedì 17 novembre 2020) Secondo Pregliasco 'non ci sarà unin Italia: grazie alle misure adottate e al lockdown progressivo nelle regioni a oggi stiamo vedendo un incremento non più esponenziale ma lineare'. Ma ...

Ultime Notizie dalla rete : epidemia coronavirus Coronavirus, Lopalco: “L’epidemia necessita ancora di tanti posti letto e terapie intensive” Orizzonte Scuola Con il Covid più fiducia nella politica, ma non in Ticino

L’epidemia di Covid-19 non ha influito negativamente sul benessere soggettivo degli svizzeri. Secondo un’analisi dell’Ufficio federale di statistica (UST) è invece fortemente aumentata la fiducia nel ...

Confartigianato: "L'Umbria meridionale rischia di perdere il treno del rilancio post Covid"

"Il nostro territorio è stato colto alla sprovvista dall’epidemia e soprattutto dalla crisi economica conseguente alle misure sanitarie adottate per contenerla. La constatazione che tale impreparazion ...

