Gerry Scotti, a un passo dalla terapia intensiva: triste racconto con lieto fine (Di martedì 17 novembre 2020) Questo articolo . Il conduttore tv Gerry Scotti finalmente rompe il silenzio sui giorni passati in ospedale e racconta il suo dramma. Ecco cosa ha detto. Durante un’intervista Gerry Scotti ha finalmente raccontato la sua esperienza passata nei giorni scorsi in ospedale, dopo aver contratto il covid-19. Scotti infatti aveva dato pubblicamente sui social la notizia della sua … Leggi su youmovies (Di martedì 17 novembre 2020) Questo articolo . Il conduttore tvfinalmente rompe il silenzio sui giorni passati in ospedale e racconta il suo dramma. Ecco cosa ha detto. Durante un’intervistaha finalmente raccontato la sua esperienza passata nei giorni scorsi in ospedale, dopo aver contratto il covid-19.infatti aveva dato pubblicamente sui social la notizia della sua …

rtl1025 : ?? #GerryScotti è stato dimesso, torna a casa: 'Sto bene, grazie a tutti' @Gerry_Scotti ?? - chetempochefa : “A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di… - Corriere : Gerry Scotti: «Finalmente a casa, guarito dal covid. Grazie a tutti» - FloraPiachica : RT @tvblogit: Gerry Scotti dimesso: “Non so se sarò alla finale di Tu si que vales” - rotocalcio : Il presentatore è tornato a casa, e ha raccontato a Linus e Savino la sua degenza in ospedale, che esperienza in o… -