Veto di Ungheria e Polonia su bilancio Ue. I due Paesi rischiano di spararsi sui piedi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 17 novembre 2020) I governi dihanno bloccato, esercitando il loro diritto di, le due importanti decisioni dell'Ue sulcomunitario 2021-2027 ("Quadro finanziario pluriennale") e sull'aumento del "tetto delle risorse proprie", (il massimale degli impegni finanziari sottoscritti dagli Stati membri) che è un prerequisito per attuare il Recovery Fund, lo strumento finanziario più importante del piano post pandemico "Next Generation EU". Il, posto durante la riunione di ieri pomeriggio del Coreper (il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue che prepara le riunioni del Consiglio) in realtà non riguarda il contenuto delle due decisioni, ma è l'unico modo che i governi di Budapest e Varsavia hanno a disposizione per far valere la loro ...