Scappo dalla città, la seconda puntata stasera su LaF (Di lunedì 16 novembre 2020) stasera alle 21.10 su laF torna Scappo dalla città con le storie dell'allevatrice Silvia e dell'articoltore Gaetano che ha abbandonato Roma per Loreto Aprutino. seconda puntata per Scappo dalla città a partire dalle 21:00 stasera su LaF e on demand su Sky e su Sky Go con la nuova produzione originale in giro per l'Italia con l'ironica e irriverente Arianna Porcelli Safonov per raccontare le avventure tragicomiche di tante persone che hanno deciso di reinventare la propria esistenza abbandonando le grandi metropoli per andare a vivere in campagna, nei borghi e nei piccoli centri alla ricerca di nuove modalità di vita più umane e sostenibili. Negli episodi in onda stasera, la storia di Silvia Montanaro ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 novembre 2020)alle 21.10 su laF tornacittà con le storie dell'allevatrice Silvia e dell'articoltore Gaetano che ha abbandonato Roma per Loreto Aprutino.percittà a partire dalle 21:00su LaF e on demand su Sky e su Sky Go con la nuova produzione originale in giro per l'Italia con l'ironica e irriverente Arianna Porcelli Safonov per raccontare le avventure tragicomiche di tante persone che hanno deciso di reinventare la propria esistenza abbandonando le grandi metropoli per andare a vivere in campagna, nei borghi e nei piccoli centri alla ricerca di nuove modalità di vita più umane e sostenibili. Negli episodi in onda, la storia di Silvia Montanaro ...

Stasera_in_TV : LAEFFE: (21:10) Scappo dalla citta' - Vita da cani (Reality) #StaseraInTV 16/11/2020 #PrimaSerata #scappodallacitta_-vitadacani @laeffetv - 0zen_ : @QuelloConLaCana @chiccolina69 sto cercando di radunare i kitemmuorti che stanno scappando da tutte le parti come i… - lazialeantifa : Scappo dalla città la vita l'amore le vacche - laeffetv : Cos’hanno in comune un’aspirante prof di lingue e un avvocato? L’amore per la campagna! AriannaPorcelliSafonov ci r… - purpIezzz : E SCAPPO VIA DALLA DOLCE MARLENAA, MARLENA -