' Il coronavirus? Un complotto degno di Goebbels'

andreapurgatori : SAPEVATELO. Radio Maria: 'Il #coronavirus è un complotto sotto l'impulso di Satana' - repubblica : Radio Maria: 'Il coronavirus è un complotto sotto l'impulso di Satana' - eziomauro : Radio Maria: 'Il coronavirus è un complotto sotto l'impulso di Satana' - Gabriele885 : RT @Libero_official: 'Non solo il demonio'. Il direttore di #RadioMaria sconvolge gli ascoltatori: '#Coronavirus, la verità sul complotto m… - MaurizioTorchi2 : RT @Libero_official: 'Non solo il demonio'. Il direttore di #RadioMaria sconvolge gli ascoltatori: '#Coronavirus, la verità sul complotto m… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus complotto

"Un progetto volto a fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica, creando un mondo nuovo che non è più di Dio Creatore, attraverso l'eliminazione di tut ...Padre Livio Fanzaga: "Questo è un progetto ben preciso per colpire l'Occidente. Io l'ho sempre attribuito al demonio" ...