Serie C, ecco i risultati delle partite delle 17.30 (Di domenica 15 novembre 2020) ecco una panoramica dei risultati delle partite dell’11a giornata di Serie C che si sono giocate tra le 16.30 e le 17.30. Nel girone A importante vittoria dell’Olbia, per 2-1, sul campo della Pistoiese. Alessandria-Piacenza finisce 2-0 con doppietta di Arrighini per i grigi. Il Renate continua a stupire e, al 93mo, trova la vittoria sul campo del Novara. Nel girone B la FeralpiSalò si prende i tre punti contro la Triestina, proiettandosi così ai piani alti della classifica. Il Cesena liquida con un pesante 4-0 il Ravenna. Nel girone C occhi puntati sul big match tra Bari e Ternana. Sono gli umbri a prendersi l’intera posta in palio con un netto 3-1 al San Nicola. I ragazzi di Lucarelli si portano così a +7 sui pugliesi, ma sempre con una partita in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 novembre 2020)una panoramica deidell’11a giornata diC che si sono giocate tra le 16.30 e le 17.30. Nel girone A importante vittoria dell’Olbia, per 2-1, sul campo della Pistoiese. Alessandria-Piacenza finisce 2-0 con doppietta di Arrighini per i grigi. Il Renate continua a stupire e, al 93mo, trova la vittoria sul campo del Novara. Nel girone B la FeralpiSalò si prende i tre punti contro la Triestina, proiettandosi così ai piani alti della classifica. Il Cesena liquida con un pesante 4-0 il Ravenna. Nel girone C occhi puntati sul big match tra Bari e Ternana. Sono gli umbri a prendersi l’intera posta in palio con un netto 3-1 al San Nicola. I ragazzi di Lucarelli si portano così a +7 sui pugliesi, ma sempre con una partita in ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco Calcio, ecco come la Serie A invoca aiuti dal governo Startmag Web magazine La serie "DOC – Nelle tue mani 2" , ecco tutte le anticipazioni sulla seconda serie della fiction di Luca Argentero

Ormai è certa la seconda serie di "DOC - Nelle tue mani". Essendo una serie ambientata nei nostri anni nella prossima stagione vedremo l'ospedale affrontare l'emergenza coronavirus ...

FORMAZIONI Italia Polonia: le scelte degli allenatori

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 5ª giornata di Nations League 2020/21: formazioni Italia Polonia ...

