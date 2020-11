Scuole chiuse dal 17 novembre, firmata l’ordinanza (Di domenica 15 novembre 2020) Passata dalla zona gialla alla zona arancione dopo l’ordinanza firmata il 10 novembre dal ministro della Salute Roberto Speranza, chiudono le Scuole. La didattica in presenza sarà sospesa a partire dal 17 novembre fino al 2 dicembre. Lo ha stabilito con una ordinanza il governatore Vito Bardi. “A seguito di una lunga riunione dell’unità di crisi, si è deciso che, a partire dal 17 novembre e fino al 2 dicembre, chiuderanno le Scuole primarie e secondarie di primo grado della Basilicata”, ha reso noto il Presidente Bardi, che ha appena firmato l’ordinanza numero 44 che dispone la chiusura di tutte le Scuole della regione. “Abbiamo monitorato da subito i trend dei contagi derivanti dalla riapertura delle ... Leggi su howtodofor (Di domenica 15 novembre 2020) Passata dalla zona gialla alla zona arancione dopo l’ordinanzail 10dal ministro della Salute Roberto Speranza, chiudono le. La didattica in presenza sarà sospesa a partire dal 17fino al 2 dicembre. Lo ha stabilito con una ordinanza il governatore Vito Bardi. “A seguito di una lunga riunione dell’unità di crisi, si è deciso che, a partire dal 17e fino al 2 dicembre, chiuderanno leprimarie e secondarie di primo grado della Basilicata”, ha reso noto il Presidente Bardi, che ha appena firmato l’ordinanza numero 44 che dispone la chiusura di tutte ledella regione. “Abbiamo monitorato da subito i trend dei contagi derivanti dalla riapertura delle ...

