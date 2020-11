**M5S: Toninelli, ‘Rousseau non va attaccato ma difeso’** (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Giusta una governance collegiale nazionale con un portavoce nazionale che detti la linea politica e comunicativa del M5S”. Ma per andare avanti “bisogna mantenere i nostri capisaldi, ovvero restare una forza antisistema – ovvero non essere come gli altri, non accettare compromessi a ribasso- e andare avanti con la democrazia diretta”. Così Danilo Toninelli, intervenendo agli Stati generali del M5S. L'articolo **M5S: Toninelli, ‘Rousseau non va attaccato ma difeso’** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Giusta una governance collegiale nazionale con un portavoce nazionale che detti la linea politica e comunicativa del M5S”. Ma per andare avanti “bisogna mantenere i nostri capisaldi, ovvero restare una forza antisistema – ovvero non essere come gli altri, non accettare compromessi a ribasso- e andare avanti con la democrazia diretta”. Così Danilo, intervenendo agli Stati generali del M5S. L'articolo, ‘Rousseau non vama difeso’** proviene da Ildenaro.it.

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Anche nelle nomine alcuni di noi hanno pensato che l''usato garantito' fosse la scelta migliore, in realtà di garantito aveva solo la fregatura". Lo dice Danilo Toninelli, ...

M5S: Toninelli, per fortuna noi a gestire emergenza Covid e risorse Recovery'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Se il M5S non fosse stata al governo immaginate come sarebbe stata gestita questa emergenza, tra negazionisti e incerti del Covid. E ve lo dico da lombardo. E per fortuna ...

