Apple iPhone 12 Mini e Pro Max, la prova: le dimensioni contano, tra potenza e funzionalità (Di giovedì 12 novembre 2020) Abbiamo provato i due modelli "estremi" nella line-up di quest'anno, il più piccolo e il più grande. E non mancano le sorprese Leggi su repubblica (Di giovedì 12 novembre 2020) Abbiamoto i due modelli "estremi" nella line-up di quest'anno, il più piccolo e il più grande. E non mancano le sorprese

repubblica : Apple paga 113 milioni di multa per il rallentamento degli iPhone - offertenonstop : ?? Apple iPhone 11 Pro Max (512GB) - Verde Notte: ?? Prezzo attuale: 1399.0€ ? Prezzo precedente: 1682.64€ ?? Stai ris… - clikservernet : NVIDIA porta il gaming in streaming su iPhone ed iPad tramite Safari, e potrebbe riaprire le porte dei dispositivi… - Noovyis : (NVIDIA porta il gaming in streaming su iPhone ed iPad tramite Safari, e potrebbe riaprire le porte dei dispositivi… - Mte90Net : Apple paga 113 milioni di multa per il rallentamento degli iPhone ?? via /r/italy -