Ora ci toccano le fasce elastiche Che cosa non si potrà più fare (Di martedì 3 novembre 2020) Valentina Dardari Pronti all'inasprimento delle misure restrittive in tutta Italia. Ogni Regione avrà anche regole più ferree a seconda dell'Rt e dei 21 parametri di rischio Ormai è certo che avremo un inasprimento delle misure restrittive in tutta Italia, oltre al fatto che le Regioni andranno incontro anche a regole più o meno ferree a seconda della fascia che andranno a occupare. Questo dipenderà dal livello di rischio raggiunto da ogni singola regione sulla base dei 21 parametri decisi dall'Istituto superiore di Sanità. Sembra, almeno per il momento, scongiurato un lockdown a livello nazionale. Sembra invece, come riportato da Libero, che il governo deciderà per un blocco della circolazione della popolazione durante la fascia serale più avanzata, probabilmente dalle 21. Praticamente un coprifuoco, ...

ILoveFunnyCats_ : RT @Lunadargento5: Dopo Francia tocca all Austria, tranquilli l Italia non la toccano serve come corridoio di sbarchi. Per ora - paolaokaasan : RT @Lunadargento5: Dopo Francia tocca all Austria, tranquilli l Italia non la toccano serve come corridoio di sbarchi. Per ora - CheHardship : RT @Lunadargento5: Dopo Francia tocca all Austria, tranquilli l Italia non la toccano serve come corridoio di sbarchi. Per ora - TommasoCurzio : RT @Lunadargento5: Dopo Francia tocca all Austria, tranquilli l Italia non la toccano serve come corridoio di sbarchi. Per ora - xposeidone : RT @Lunadargento5: Dopo Francia tocca all Austria, tranquilli l Italia non la toccano serve come corridoio di sbarchi. Per ora -

Ultime Notizie dalla rete : Ora toccano Ora ci toccano le fasce elastiche Che cosa non si potrà più fare ilGiornale.it Ora ci toccano le fasce elastiche Che cosa non si potrà più fare

Toccò il sedere di una 14enne, a processo dopo sette anni

Toccò il sedere ad una ragazzina, di soli 14 anni, mentre si trovava su di un mezzo pubblico. Per quei fatti, ora, dovrà essere processato. È finito a giudizio, un 55enne di ...

