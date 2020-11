I personaggi di Zerocalcare in edicola in 3D (Di martedì 3 novembre 2020) I personaggi di Zerocalcare arrivano in edicola in 3D: dall’armadillo a Secco previste 50 uscite ogni due settimane L’Armadillo, il Panda, l’Amico Cinghiale. E poi ancora Sarah, Secco, gli amici, la famiglia, i demoni e i consiglieri immaginari. Centauria Editore porta in edicola tutti i personaggi di Zerocalcare in una collezione inedita dedicata al mondo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 3 novembre 2020) Idiarrivano inin 3D: dall’armadillo a Secco previste 50 uscite ogni due settimane L’Armadillo, il Panda, l’Amico Cinghiale. E poi ancora Sarah, Secco, gli amici, la famiglia, i demoni e i consiglieri immaginari. Centauria Editore porta intutti idiin una collezione inedita dedicata al mondo… L'articolo Corriere Nazionale.

carlo_masera : RT @BarbagiM: Zerocalcare esce in edicola con le statuine dei suoi personaggi , la prima in offerta a soli € 12,99 circa dieci cm di altezz… - BarbagiM : Zerocalcare esce in edicola con le statuine dei suoi personaggi , la prima in offerta a soli € 12,99 circa dieci cm… - coffeephotogirl : Entro in edicola per mio figlio che vuole la collezione dei personaggi Zerocalcare non c’è ma c’è questo ?? - 7mber : No però ditemi che i pupazzetti dei personaggi di @zerocalcare sono di plastica riciclata, non finiscono nello stom… - _francescacali : Ma in che senso escono i personaggi di Zerocalcare in edicola? ?????? -