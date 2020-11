'GF Vip', nella prossima puntata gli ingressi di Stefano Bettarini e Giulia Salemi (Di martedì 3 novembre 2020) La quindicesima puntata del 'Grande Fratello Vip' termina con l'annuncio dei due nuovi concorrenti. Si tratta dell'ex calciatore Stefano Bettarini e dell'influencer Giulia Salemi . Entrambi hanno già ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 novembre 2020) La quindicesimadel 'Grande Fratello Vip' termina con l'annuncio dei due nuovi concorrenti. Si tratta dell'ex calciatoree dell'influencer. Entrambi hanno già ...

Il Grande Fratello grazia Francesco Oppini. Tutti fuori dalla casa del Grande Fratello, compreso mamma Alba Parietti, invocano la sua squalifica. Che cosa ha combinato Francesco Oppini nella casa del ...

Grande Fratello Vip 2020 nominati, pagelle/ Oppini e Zelletta graziati, Brosio punito sbotta!

Le pagelle della puntata del 2 novembre del Grande Fratello Vip 2020: in nomination Oppini, Morra, Brosio, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando ...

Il Grande Fratello grazia Francesco Oppini. Tutti fuori dalla casa del Grande Fratello, compreso mamma Alba Parietti, invocano la sua squalifica. Che cosa ha combinato Francesco Oppini nella casa del ...