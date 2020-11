Covid, zone rosse: a rischio Lombardia, Piemonte e Calabria (Di martedì 3 novembre 2020) Covid zone rosse: sono Calabria, Lombardia e Piemonte le regioni che rischiano restrizioni più severe. E’ atteso per oggi, martedì 3 novembre, il dpcm del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il dpcm, come annunciato già ieri, dividerà l’Italia in tre categorie, in base all’indice Rt. Le regioni e le provincie candidate a diventare zone rosse sono quelle che, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, hanno raggiunto lo scenario 4, ovvero quello «con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo e impossibilità di tracciare l’origine dei contagi». I dati di questo pomeriggio, tuttavia, potrebbero ancora modificare lo scenario, mostrando, si ... Leggi su urbanpost (Di martedì 3 novembre 2020): sonole regioni che rischiano restrizioni più severe. E’ atteso per oggi, martedì 3 novembre, il dpcm del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il dpcm, come annunciato già ieri, dividerà l’Italia in tre categorie, in base all’indice Rt. Le regioni e le provincie candidate a diventaresono quelle che, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, hanno raggiunto lo scenario 4, ovvero quello «condi tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo e impossibilità di tracciare l’origine dei contagi». I dati di questo pomeriggio, tuttavia, potrebbero ancora modificare lo scenario, mostrando, si ...

