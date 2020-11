WhatsApp punta ai messaggi effimeri da “Missione Impossibile”: si autodistruggeranno (Di lunedì 2 novembre 2020) WhatsApp riporta, a sorpresa nelle sue Faq, una funzione non ancora disponibile. Ma che, secondo gli esperti informatici, dovrebbe arrivare a breve. I messaggi effimeri. Di cosa si tratta? In pratica di messaggi con l’autodistruzione incorporata: dopo 7 giorni non saranno più visibili; ma attenzione perché possono esserci delle eccezioni. Se ad esempio doveste rispondere ad un messaggio effimero citandolo, il messaggio originale scomparirà dopo 7 giorni, ma quello citato potrebbe rimanere visibile anche a tempo scaduto (ad esempio se il destinatario del messaggio non avesse l’opzione attiva, perché di fatto il messaggio citato è un suo messaggio, anche se contiene ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020)riporta, a sorpresa nelle sue Faq, una funzione non ancora disponibile. Ma che, secondo gli esperti informatici, dovrebbe arrivare a breve. I. Di cosa si tratta? In pratica dicon l’autodistruzione incorporata: dopo 7 giorni non saranno più visibili; ma attenzione perché possono esserci delle eccezioni. Se ad esempio doveste rispondere ad uno effimero citandolo, ilo originale scomparirà dopo 7 giorni, ma quello citato potrebbe rimanere visibile anche a tempo scaduto (ad esempio se il destinatario delo non avesse l’opzione attiva, perché di fatto ilo citato è un suoo, anche se contiene ...

DavideOfficial6 : RT @AMLOTAKA96: Team Amelia iQ (serie A VPL) cerca punta esterna da inserire in rosa. Sono richiesti : - buon fraseggio nello stretto - c… - Teamameliaiq : Team Amelia iQ (serie A VPL) cerca punta esterna da inserire in rosa. Sono richiesti : - buon fraseggio nello stre… - AMLOTAKA96 : Team Amelia iQ (serie A VPL) cerca punta esterna da inserire in rosa. Sono richiesti : - buon fraseggio nello stre… - DBSposa : DIONE, Collezione PRONOVIAS 2021 Abito da sposa a sirena, scollatura a punta, maniche lunghe, schiena effetto tatto… - SSXman2 : RT @teledipendente_: #23ottobre, oggi nel #digital: ??Le ultime su #5G, #CyberSecurity e #FinTech ????#Facebook e #Twitter a giudizio: hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp punta Whatsapp, messaggi effimeri in arrivo: come funzionano Cellulari.it Premier League, Liverpool ancora in vetta. L'Arsenal mette k.o. lo United, vince il City

Bologna, 2 novembre 2020 - L'Arsenal si porta a casa i tre punti dal match di cartello della settima giornata di Premier League. I Gunners hanno battuto 1-0 il Manchester United all'Old Trafford, ...

Pallavolo, la Top Volley Cisterna cede a Trento in quattro set

Trascinatore Abdel-Aziz (19 punti) mentre in casa Top Volley Kevin Tillie è andato a referto 14 volte. "Dispiace perché il nostro obiettivo era quello di portare il match al tie-break ma non ci siamo ...

Bologna, 2 novembre 2020 - L'Arsenal si porta a casa i tre punti dal match di cartello della settima giornata di Premier League. I Gunners hanno battuto 1-0 il Manchester United all'Old Trafford, ...Trascinatore Abdel-Aziz (19 punti) mentre in casa Top Volley Kevin Tillie è andato a referto 14 volte. "Dispiace perché il nostro obiettivo era quello di portare il match al tie-break ma non ci siamo ...