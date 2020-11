Si riapre dopo 4 anni il caso della ragazza trovata morta in un sottopassaggio

(Di lunedì 2 novembre 2020) La Procura generale di Bari dovrà compiere ulteriori indagini, entro quattro mesi, per risolvere il misteromorte di unadi 22, il cui cadavere venne ritrovato il 22 dicembre 2016 in un sottopasso ferroviario di Terlizzi (nel Barese) con stretto al collo un cavo caricabatterie. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Trani, Maria Grazia Caserta. Già nel marzo scorso la Procura generale di Bari aveva avocato la titolarità dell'inchiesta, in seguito alla seconda richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Trani, nuovamente opposta dai familiarigiovane. Unico indagato nel fascicolo, che ipotizza l'istigazione al suicidio, è il fidanzato e convivente, un 31enne di Terlizzi. Quest'ultimo, nell'immediatezza dei fatti, ...

Agenzia_Ansa : Tokyo: il mercato del pesce Toyosu riapre ai turisti dopo 8 mesi. Le aste dei tonni erano state vietate per evitare… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Fauci attacca Trump. Perù, dopo 8 mesi riapre Machu Picchu [aggiornamento delle 08:18] - repubblica : Dopo 8 mesi riapre Machu Picchu, ma con nuove regole - venezia_56 : RT @artribune: Riaprirà dopo decenni saletta del calapranzo dei Borbone alla Reggia di Caserta - viralvideovlogs : RT @siviaggia: La città Inca Patrimonio @UNESCO torna a essere visitabile dopo lo stop causa #COVID19: ora è sicura. E ancora più meravigli… -

Ultime Notizie dalla rete : riapre dopo

Un’affermazione non supportata da nessuna prova, ma che rischia di creare ancora più caos e scetticismo nella lotta al virus. Durante il tour, in uno dei comizi tenuti in Florida, Trump ha minacciato ...Guido Bertolaso contro il governo: "Nella seconda ondata ha dormito". E confessa: "Da medico non voglio più ricevere certe telefonate...".