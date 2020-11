Serie A | il calcio batte cassa e non vuole pagare le tasse a causa del Covid Ma perché dovremmo pagare noi i ‘buchi’ di Agnelli&Co ?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) “Siamo al collasso”, “ilrischia il default”, “il governo ci dia una mano”. Da una settimana laA grida aiuto a gran voce. O meglio; i tanti appelli lanciati attraverso il megafono mediatico altro non sono che un tentativo di ottenere un po’ di soldi. Meno, per la precisione: i presidenti, che già non stanno pagando gli stipendi, non vorrebbero versare nemmeno le ritenute Irpef sugli ingaggi, sempre più insostenibili per i conti dei club. Solo un rinvio di qualche mese, poi si vedrà. Ma; lo Stato dovrebbeper i “buchi” di Agnelli &C.?; noi cittadini ...