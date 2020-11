Rapporto Stato-Regioni, Ferretti: “Con pandemia necessarie decisioni centralizzate” (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Se, dalla riforma del titolo V, il Rapporto Stato-Regioni ha sempre creato conflitti occupando gran parte del lavoro dei giudici costituzionali, durante la pandemia tali contrasti hanno assunto dimensioni ben più rilevanti costituendo, in molti casi, un ostacolo a un’efficace gestione dell’emergenza sanitaria in corso. Ne è convinto l’economista e docente Innovation Academy Trentino Sviluppo, Andrea Ferretti, per il quale tale Rapporto oggi si sta trasformando in una sorta di “Muppet Show”. “Sicuramente le autonomie regionali, che spesso funzionano meglio del governo centrale, vanno tutelate tuttavia – spiega Ferretti – in una situazione, come quella attuale, di emergenza conclamata, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Se, dalla riforma del titolo V, ilha sempre creato conflitti occupando gran parte del lavoro dei giudici costituzionali, durante latali contrasti hanno assunto dimensioni ben più rilevanti costituendo, in molti casi, un ostacolo a un’efficace gestione dell’emergenza sanitaria in corso. Ne è convinto l’economista e docente Innovation Academy Trentino Sviluppo, Andrea, per il quale taleoggi si sta trasformando in una sorta di “Muppet Show”. “Sicuramente le autonomie regionali, che spesso funzionano meglio del governo centrale, vanno tutelate tuttavia – spiega– in una situazione, come quella attuale, di emergenza conclamata, ...

(Teleborsa) - Se, dalla riforma del titolo V, il rapporto Stato-Regioni ha sempre creato conflitti occupando gran parte del lavoro dei giudici costituzionali, durante la pandemia tali contrasti hanno.

Proietti e il suo rapporto con Dio: «Come si fa a definirlo? Ma sono certo che sia con gli indifesi»

02/11/2020 Da piccolo voleva farsi prete: «Sentivo tutto il fascino della liturgia in latino». Poi ha interpretato sul grande schermo diversi personaggi religiosi, dal cardinal Colombo a San Filippo N ...

